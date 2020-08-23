شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أثبتنا للجميع أن الزمالك لم يفوز في السوبر بالصدفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه حازم إمام، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، التهنئة لزملائه بعد الفوز على الأهلي مساء اليوم السبت، مشيرا إلى أن الجميع كانوا رجالا طوال المباراة وأدوا ما عليهم وكان من الممكن تحقيق فوز أكبر.

أضاف إمام، أن الأهم هو فرحة جماهير الزمالك العظيمة، موجها رسالة للجميع: «الناس بيقولوا إننا كسبنا السوبر بالصدفة وهو ليس الحقيقة حيث أثبتنا في الملعب تفوقنا.. متمنيا المزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة».

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاث أهداف لهدف أحرزها أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل وسجل للأهلي ياسر إبراهيم بالجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.