شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يدعم الزمالك في القمة من استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب وقائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في استاد القاهرة الدولي من أجل مساندة الزمالك في مواجهة القمة أمام النادي الأهلي.

ويغيب شيكابالا عن المباراة بسبب الإيقاف بعد أحداث لقاء السوبر المصري.

ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين بالدوري الممتاز في تمام التاسعة مساء.