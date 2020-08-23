شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يتابع القمة من الاستاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع احسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع مساعديه طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر مباراة القمة (١٢٠) بين الزمالك والأهلي ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري التى أقيمت على استاد القاهرة الدولى.

ويحرص أعضاء الجهاز الفنى علي متابعة اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية خاصة العناصر التى تشكل القوام الأساسي لمنتخب مصر من القطبين.

واعتاد حسام البدري وجهازه الفني على مشاهدة مباريات الدوري فى الفترة الأخيرة لمراقبة اللاعبين عن قرب للاستقرار على أفضل العناصر التى سيخوض بها مباراتى توجو فى نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة.