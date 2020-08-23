شكرا لقرائتكم ميهوب: كارتيرون ذاكر فايلر كويس والبلدوزر "نمبر وان" في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد علاء ميهوب نجم الأهلى الأسبق بأداء مصطفى محمد مهاجم الزمالك خاصة بعد تسجيله هدف في لقاء القمة 120 التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وأقيمت على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري.

قال نجم الاهلي الأسبق خلال تواجده في الأستوديو التحليلى لقناة ناديه، إن هناك اخطاء كثيرة في مباراة اليوم، مضيفًا أن كارتيرون دارس الأهلي جيدًا وتمكن من التفوق على فايلر.

واكد ميهوب ، أن أشرف بن شرقي هو رجل المباراة الأول اليوم، مؤكدًا ان الأهلي فشل في الضغط على الزمالك بعد إحراز التعادل.