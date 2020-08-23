شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه: فوز الزمالك في القمة يحسب لمرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر سابقا، إن فوز الزمالك يحسب إلى مرتضى منصور رئيس النادي ومجلس الإدارة. وأكد حسني عبد ربه خلال تصريحات تلفزيونية: "مجلس إدارة الزمالك نجح في تغيير نوعية اللاعبين والتعاقد مع لاعبين بعقلية ناضجة ومحترفة". Advertisements تابع: "يجب احتساب فوز اليوم إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الذي طور كثيرا أداء الفريق بتعاقداته".

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