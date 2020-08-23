شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه: الأهلي افتقد شخصية "القائد" في القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حسني عبدربه، نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر سابقا، إنه من أبرز أسباب خسارة النادي الأهلي افتقاد شخصية القائد في القمة.
وأكد حسني عبد ربه خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي افتقد القائد في لقاء اليوم وهو ما تسبب في الهزيمة اليوم".
وتابع: "مكنش في قائد في الأهلي اليوم للم اللاعبين وتعويض هزيمته"
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