شكرا لقرائتكم طارق يحيي يلوم على مخرج مباراة القمة.. وتيجانا يرد: يجب خضوعه ‏للتحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاتب طارق يحيي، نجم الزمالك السابق، مخرج مباراة القمة التي جمعت ‏الزمالك بالأهلي مساء اليوم السبت، بمنافسات الجولة 21 لمسابقة الدوري ‏المصري الممتاز.‏

ولام يحيي على مخرج المباراة لعدم تسليط الكاميرات على لاعبي ‏الزمالك خلال السلام الوطني قبل انطلاق القمة.‏

وقال يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:"سنفترض حسن النية، ولكن ما حدث ‏لا يجوز على الاطلاق، وكان لاعبي الأهلي فقط هم أصحاب الجنسية ‏المصرية".‏

ورد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك:"يحب أن يكون هناك ‏حساب لهذا المخرج، فلو حتى افتراضنا حسن النية فهو غير محترف ‏ومهني في عمله واستفز ملايين من جماهير الزمالك".‏

في حين علق فاروق جعفر على الأمر:"بالطبع هي ميوب وما حديث لا ‏يجوز ويجب التحقيق فيه".‏