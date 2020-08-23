شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: الأهلى فقد شخصية البطل أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتقد عادل مصطفى نجم الأهلى الأسبق أداء لاعبي الأحمر في القمة 120 التي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية أهداف مقابل هدف على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري.
قال مصطفى خلال استضافته في الاستوديو التحليلى لقناة الأهلى إن لاعبو الأحمر افتقدوا شخصية البطل خلال مواجهة الزمالك مؤكدا أن الأداء والنتيجه اليوم ليس مفاجأة بالنسبة له، بسبب اخطاء الأهلي الكثيرة طوال المباراة.
وأضاف مصطفي ، أن الخسارة اليوم نتيجة أداء الأهلي الغير الجيد في المباراتين الماضيتين أمام أسوان والإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري" متابعا :" تغير مراكز اللاعبين بيخلق خلال في اللاعبي، وهويه اللاعب غير موجوده تمامَا.
وأشار إلي أن المؤشر غير مبشر ومقلق في مباراة الوداد المقبلة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".
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