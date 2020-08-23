شكرا لقرائتكم ضياء السيد : فايلر بدأ بتشكيل خاطئ ويتحمل نتيجة تشكيله الغريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر سابقا، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخطا بالتشكيل الذي دفع به. وأكد ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية : "فايلر أخطا ويجب تحمل نتيجة خطأه وهي الهزيمة". Advertisements وتابع: "الزمالك ضغط ولعب في الشوط الأول والأبيض يمتلك لاعبين جيدين نجحوا في إنهاء المباراة وخاصة الشوط الأول". وفاز فريق الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري ، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم ، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.

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