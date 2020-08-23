شكرا لقرائتكم كارتيرون: طريقة لعب الأهلي منطقية بسبب الغيابات.. واستعادة الفورة ليست بالأمر السهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ان فريقه كان يستهدف الفوز من مباراته ضد الأهلي وهو ما تحقق في النهائية ، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت ضغوطا كثيرة بسبب التدريبات والمعسكرات المتتالية.

قال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي:"نحاول انهاء الدوري في المركز الثاني ، كما أن استعادة فورمتنا ليست بالأمر السهل ونحاول الحفاظ علي مستوانا لشهور وليس في مباراة الأهلي فقط".

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تابع :"اصابة عبد الشافي قوية وتحتاج لفترة علاج طويلة ولست راضيا على ما حدث معه، مشددا على أن اصابة عبد الشافي علي مستوي الترقوة وتحتاج لفترة علاج طويلة.

واكد كارتيرون ان لعب فايلر بطريقه 4/3/3 هو امر منطقي لتعويض الاصابات كاشفا انه وضع الطريقه المناسبة للحد من عناصر خطورة الفريق الأحمر.