شكرا لقرائتكم عماد متعب لمروان محسن: ابعد عن الكورة دلوقتي لمصلحتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد عماد متعب نجم الأهلي السابق أداء مروان محسن خلال الدقائق التي شارك فيها أمام الزمالك بالقمة.

وقال متعب خلال الأستديو التحليلي للمباراة على أون تايم سبورتس:" مش فاهم مروان بيعمل إيه وهو منفرد بالمرمى، ده مش تصرف مهاجم، نصيحتي لمروان يبعد عن الكورة دلوقتي وياخد أجازة حتى يستعيد فورمته".

وتابع متعب:" قرار مروان هو أسوأ قرار يتخذه المهاجم في هذه المنطقة، أي مهاجم يلعب على الكرة بدلا أن يضيع على فريقه فرصة تسجيل هدف".

وأكمل:" مروان مهاجم وفريقه متأخر بهدف سايب الكورة وراجع وهو متغطي بلاعبين من الزمالك، مش قادر أفهم القرار اللى خده ده كان بيفكر في إيه".

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وقال متعب أن عدد كبير من لاعبي الأهلي ظهروا بعيدين عن مستواهم في المباراة.

حقق فريق الزمالك فوزا عريضا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد القاهرة الدولي، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم، لتصبح النتيجة تقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف.

تمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل الهدف الأول للزمالك في مرمى الأهلي، في الدقيقة 13من زمن اللقاء، قبل أن يتعادل ياسر إبراهيم للمارد الأحمر في الدقيقة 62، ثم نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف الزمالك الثاني بالدقيقة 70، وختم أسامة فيصل مهرجان أهداف الأبيض بتسجيله الهدف الثالث للأبيض في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 وتلقى أول هزيمة، وسجل لاعبوه 53 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 42 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.