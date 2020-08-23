شكرا لقرائتكم حسني عبدربه : السولية وفتحي كانوا تايهين فى القمة بسبب فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسني عبدربه، نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر سابقا، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ بتشكيل غريب في وسط الملعب.

وأكد حسني عبدربه في تصريحات تليفزيونية: "فايلر خلى عمرو السولية وحمدي فتحي كانوا تايهين بسبب طريقة اللعب الغريبة التي بدأ بها".

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وتابع: "كمان لم نرى جونيور أجايي طوال أحداث المباراة وتحسه كان تايه في الملعب رغم أنه أهم أوراق فايلر".

وفاز فريق الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري ، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم ، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.