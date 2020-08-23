شكرا لقرائتكم فايلر يكشف سبب ارتداؤه الأبيض .. ويؤكد: اجاي لم يؤدي بشكل جيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي علي شعوره بالأحباط بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف ، مُشدداً أن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد قبل ان يتراجع اداء فريقه ، وتابع فايلر ان الخسارة بهدفين او بثلاثة اهداف لا تفرق كثيراً ، مؤكداً أن فريقه حاول العودة للمباراة ولكن لم يحالفه التوفيق خاصة وان مروان محسن اهدر فرصة هامة خلال نهاية المباراة ، وعن ارتدائه تيشرت ابيض في مواجهة الزمالك وهو اللون المعتاد للفريق الأبيض قال فايلر :"قمت بتغيير اجاي لانه لم يؤدي بشكل جيد في الشوط الأول ..لم ارتدي اللون الأبيض للتأثير نفسيا علي المنافس ولكني ارتدي الألوان التي احبها".

وفاز فريق الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري ، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم ، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.