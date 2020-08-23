شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: لاعبو الزمالك ردوا على منتقدي مرتضى منصور بثلاثية ‏في الأهلي ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن لاعبو الفريق ‏الأبيض ردوا على كل من انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة ‏النادي، بالفوز على الأهلي بثلاثية في القمة 120.‏

وأضاف جعفر عبر شاشة قناة الزمالك:" هذا هو الزمالك القادم، زمالك ‏مرتضى منصور، واللاعبون ردوا على جميع من انتقدوا رئيس النادي ‏صاحب الفرح في قمة الليلة".‏

وقام جعفر بتخصيص تهنئة لرئيس نادي الزمالك، على المجهود الذي ‏يقوم به وأدواره الفعالة في قيادة النادي الأبيض.‏