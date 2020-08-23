شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: لاعبو الزمالك ردوا على منتقدي مرتضى منصور بثلاثية في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن لاعبو الفريق الأبيض ردوا على كل من انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، بالفوز على الأهلي بثلاثية في القمة 120.
وأضاف جعفر عبر شاشة قناة الزمالك:" هذا هو الزمالك القادم، زمالك مرتضى منصور، واللاعبون ردوا على جميع من انتقدوا رئيس النادي صاحب الفرح في قمة الليلة".
وقام جعفر بتخصيص تهنئة لرئيس نادي الزمالك، على المجهود الذي يقوم به وأدواره الفعالة في قيادة النادي الأبيض.
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