عمرو أديب يحتفل : الزمالك كان أحسن وأقوى وأجمد وأحرف

في أول تعليق للإعلامي عمرو أديب على هزيمة الأهلي أمام الزمالك ، والمعروف عن أديب انتمائه لنادي الزمالك ، قال أديب في تغريدة على صفحته على تويتر:

الغريب يا ساده ان اول ما نكسب الماتش مصر كلها تدور على مبررات لهزيمه الاهلى.وانه لو كان مين موجود كانوا حيكسبوا ولو مين كان فورمه كانوا حيسيطروا ومحدش خالص يجيب سيره ان البطل اتهزم علشان سبب واضح : ان الزمالك كان احسن واقوى واجمد واحرف وزمااااااااالك.

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وكان فريق الزمالك قد حقق فوزاً كبيراً على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة في الدوري المصري الممتاز.