الزمالك يطيح بالأهلي بـ 3 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة القمة

انتهت مباراة القمة التي جمعت فريقي الأهلي والزمالك ، بفوز مستحق لنادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد .

حيث أحرز الزمالك هدف التقدم في الشوط الأول ، وتمكن الأهلي من احراز هدف التعادل في بداية الشوط الثاني.

وتمكن الزمالك خلال الدقائق الـ 45 الأولى من التفوق بهدف نظيف أحرزه لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 من عمر المباراة عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وقبل نهاية المباراة بدقائق تمكن الزمالك من إحراز الهدف الثالث .

وفي محاولة منه لتخفيف وطأة الهزيمة على الجماهير ، قال الكابتن مدحت شلبي معلق المباراة أن النادي الأهلي سيظل نادي البطولات .