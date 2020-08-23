شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لمروان محسن: ابعد عن الكورة خالص وخدلك إجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح عماد متعب مهاجم الاهلى السابق، النار على مروان محسن مهاجم الأهلى الحالى بسبب مستواه فى مباراة القمة أمام الزمالك التى انتهت بفوز الأبيض 3-1، وقال متعب لمروان محسن:" حرام اللى بتعمله دا انت كدا بعيد أوى .. أنصحك تبعد خالص عن الكورة وتاخدلك اجازة تعيد فيها حساباتك وترجع تانى لكن باللى انت عملته دا فى الماتش انهارده ما ينفعش".

من ناحية أخرى، أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ان فريقه كان هدفه الفوز علي الأهلي وهو ما حدث بالفعل مشددا ان الفترة الماضية كانت مضغوطه بشدة بسبب التدريبات والمعسكرات المتتالية.

وقال كارتيرون :"نحاول انهاء الدوري في المركز الثاني استعادة فورمتنا ليست بالأمر السهل ونحاول الحفاظ علي مستوانا لشهور وليس في مباراة الأهلي فقط".

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واضاف كارتيرون :"اصابة عبد الشافي قوية وتحتاج لفترة علاج طويلة ولست راضيا على ما حدث معه"

واكد كارتيرون ان اصابة عبد الشافي علي مستوي الترقوة وتحتاج لفترة علاج طويلة.

واكد كارتيرون ان لعب فايلر بطريقه 4/3/3 هو امر منطقي لتعويض الاصابات كاشفا انه وضع الطريقه المناسبة للحد من عناصر خطورة الفريق الأحمر