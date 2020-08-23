شكرا لقرائتكم خبر عن حكم القمة يرسب في أختبار ركلات الجزاء ويرفض قرار الـ" VAR" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -





المباراة – - الزمالك X الأهلي الجولة الـ21 للدوري الممتاز في نسخته الـ61

النتيجة- فوز الزمالك 3/1

الملعب – استاد القاهرة

الحكم - الكرواتي إيڤان بيبك

المساعد الأول – جوران باتاكي

المساعد الثاني – إيڤيكا مودريتش

الحكم الرابع – فران يوڤيتش

ثنائي الفيديو – جوران جابريلو -: توميسلاڤ بيتروفيتش



فضيحة الحكم الكرواتي كادت تفسد القمة رفض قرار االـ" VAR" بركلة جزاء

الـ" VAR " كان على موعدا في تصحيح قرار الحكم في الدقيقة 58 من عمر اللقاء عندما لعب باهمال محمود علاء مع وليد سليمان وكان هناك ركلة جزاء لكن الحكم رفض حتى بعد استدعاء كابينة الفار له ومشاهدة المخالفة فى الشاشة وسمح باستمرار اللعب في قرار غريب رغم انه يعتبر الاختبار الوحيد له داخل الصندوق.

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

تمتع الحكم بلياقة بدنية جيد وكان لديه التنوع في الأداء البدني ما بين المرونة والرشاقة وحاول دائما التواجد في قلب الحدث ومتابعة الهجمات المرتدة من خلال زاوية رؤية مناسبة اغلب فترات المباراة.

الشخصية

ظهر الحكم بشخصية هادئة استطاع من خلالها السيطرة اللقاء الذي شهد التزام وطاعة من اللاعبين مما سهل مهمته في أدارة اللقاء السهل تحكيميا

ركلة جزاء وليد سليمان التى تغاضى عنها الحكم تطبيق القانون (32 مخالفة – الحكم يرفض قرار الـ" VAR" بركلة جزاء للأهلي- الصافرة متأخرة في التسلل

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الحكم الكرواتي كان على موعد بالتدخل بالصافرة واحتسب 28 مخالفه على الفريقين في تقدير يرتقي الى جيد وكان هناك أكثر من مخالفة عكسية الى جانب انه تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة لمهاجم الأهلي وليد سليمان الذى نجح في لعب الكرة قبل مدافع الزمالك محمود علاء ورفض الحكم قرار الـ" VAR" بركلة جزاء طبقا للقانون الى جانب ان صافرته كانت متأخرة في حالات التسلل التي كانت في اللقاء ولكنه احسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

العقوبات الانضباطية (7 بطاقات صفراء – وتغاضى عن طرد فيصل)

أشهر الدولي الكرواتي البطاقة الصفراء لمخالفة قانون اللعبة في 7 مناسبات لخماسى الأحمر محمد هاني واليود يانج وعمر السولية وايمن أشرف وحمدي فتحي كما أنذر ثنائي الأبيض محمد مصطفى واسامه فيصل وكانت المخالفة ترتقي للبطاقة الحمراء طبقا للقانون.

المساعدان

سمح الثنائي باستمرار اللعب في أكثر من هجمه مؤثرة خلال فعاليات اللقاء وأشاروا على 3حالات تسلل في توقيت مناسب وهما كانوا أفضل من الحكم خلال فعاليات المباراة وتعاونوا مع الحكم في ادارة اللقاء طبقا للقانون.

الحكم الرابع

التزام الأجهزة الفنية سهل مهمته بشكل كبير ولم يكن هناك صعوبة في أداء مهامه وتعاون مع مواطنه في أدارة اللقاء طبقا للقانون

كابينة الـ" VAR"

كان ثنائي الكابينة موفقين عندما تدخلوا بشكل صحيح طبقا للبرتوكول في ركلة جزاء الأهلي في الدقيقة 58 واستدعوا الحكم الى الشاشة الذى رفض واصر على قراره الا انهم لم يحسنوا تقدير مخالفة اسامه فيصل لاعب الزمالك في الدقيقة 88 والتي مانت ترتقى الى طرد.









إحصائيات المباراة: 28 خطأ –9 ركلات ركنية –4اهداف –3 حالات تسلل – 7بطاقات صفراء.

الدرجات: الحكم 7.5- المساعد الأول – 8.3 – المساعد الثاني – 8.3– الحكم الرابع – 8.0. – ثنائي الفار- 8.0 .