حسام البدرى وجهاز المنتخب يتابعون مباراة القمة من ستاد القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع مساعديه طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر مباراة القمة (120) بين الزمالك والأهلي ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري التى أقيمت على استاد القاهرة الدولى.

ويحرص أعضاء الجهاز الفنى علي متابعة اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية خاصة العناصر التى تشكل القوام الأساسي لمنتخب مصر من القطبين.

واعتاد حسام البدري وجهازه الفني على مشاهدة مباريات الدوري فى الفترة الأخيرة لمراقبة اللاعبين عن قرب للاستقرار على أفضل العناصر التى سيخوض بها مباراتى توجو فى نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

وأجرى السويسرى رينه فايلر المدير الفنى للأهلي، تغييرين مع بداية الشوط الثانى من مواجهة الزمالك التى تجمعهما حاليًا، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث خرج جونيور أجايى وأليو ديانج، ودخل بدلاً منهما وليد سليمان وجيرالدو دا كوستا. وإنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حالياً بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري بتقدم الزمالك بهدف نظيف. Advertisements جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين ولم تستغل فترة "جس النبض" طويلاً وبدأ الأهلي بشكل هجومي أكثر من الزمالك الذى أنحصر في وسط ملعبه ليترك الفرصة للأهلي الذى نشط عن طريق قفشة وبادجي وأجاي وكاد بادجي يُسجل هدف مُبكر في الدقيقة الخامسة بعدما إرتقى لأعلي وسدد برأسه أرتضمت بالقائم وواصل الأهلي ضغطه وأستحوذ على مجريات المباراة قبل أن يتعرض حمدي فتحي للأصابة ويتلقي العلاج ويستكملال المباراة بعدها يقود حازم أمام هجمة خطرة وأهدر بادجي فرصة أخرى للتسجيل بعدما سدد برأسه لكن أبوجبل تألق ووسط هجوم الأهلي رد الزمالك بهدف في الدقيقة 13 عن طريق أحمد سيد "زيزو" الذى تلقي تمريرة جيدة من بن شرقي أسكنها في شباك الشناوي. تراجع أداء الأهلي بشكل واضح بعد هدف الزمالك ونشط الأخير وتبادل لاعبيه الكرة في وسط ملعب الأهلي مُستغلاً سرعات زيزو بن شرقي وأوباما وحازم أمام وسط هدوء وتراجع واضح من جانب الأهلي. محاولات الأهلي جاءت على فترات مُتباعدة عن طريق بادجي الذي سدد أكثر من كرة ومعه عمرو السولية وسدد الثنائي أكثر من كرة تصدى لها أبوجبل وتعرض حازم إمام لأصابة بسيطة تلقي العلاج منها إستكمل المباراة. لم يتغير الحال كثيراً في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول في ظل التراجع الواضح للأهلي لعدم وجود قوة هجومية لاسيما في ظل تراجع مستوى أكثر من لاعب في الأهلي أمثال على معلول وقفشة ، ونال محمد هاني بطاقة صفراء للخشونة مع محمد عبد الشافي ، كما نال ديانج بطاقة صفراء للخشونة مع حمدي الونش مدافع الزمالك وإستمرت السيطرة الهجوية الخطرة للزمالك إلى أن إنتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.نقطة.

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