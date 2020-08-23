شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل القمة 120.. فايلر أصاب الأهلى بالشلل النصفى..وأوناجم مفتاح الفوز الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القمة 120 بين قطبى الكرة المصرية الزمالك والأهلى، اكتست باللون الأبيض هذه المرة وابتسم الحظ للفريق الابيض الذى يأتى فى المركز الثالث بجدول ترتيب جدول الدورى العام برصيد 39 نقطة، خلف الأهلى المتصدر وبيراميدز الوصيف بفارق الأهداف عن أبناء ميت عقبة.

فايلر المدير الفنى للأهلى لم يستطع قراءة المباراة جيدا، وبدأ المباراة بتشكيل غير متكامل غاب عنه الفعالية الهجومية من الأطراف وارتكز لعب الأهلى وخطورته فى العمق معتمدا على مهارة عمرو السولية وسرعة محمد مجدى أفشة، ودفع الاهلى ثمن هذا التشكيل حيث سيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول وكان الأكثر خطورة فى ظل اللعب بجناحين هما حازم إمام وأحمد سيد زيزو فى اليمين وأشرف بن شرقى ومحمد عبد الشافى فى اليسار، وحاصر الزمالك غريمه التقليدى الأهلى من الجانبين، وترجم بن شرقى وأحمد سيد زيزو هذه السيطرة واستغلا عقم الأهلى وسجلا الهدف الأول من عرضية حريرية وضعها زيزو بسهولة فى الشباك الحمراء.

لم يفطن فايلر سريعا لهذا الخلل فى التشكيل واستمر الأهلى يلعب "مكسور الجناح" طوال الشوط الأول بهذا التشكيل العاجز وغير الطبيعى، واستمرت الافضلية للزمالك بفضل اللعب على الطرفين وتنويع الهجوم بين الاطراف والعقم أمام أعين فايلر الذى أصاب فريقه بالشلل النصفى فى الشوط الأول.

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وعلى طريقة المقولة الشهيرة "أن تأتى متأخرا أفضل من ألا تأتى"، سار فايلر فى الشوط الثانى وأجرى تغييرين فى البداية ودفع بالانجولى جيرالدو ووليد سليمان وهو ما وضع الأهلى جهاز الإنعاش، ليبدأ الفريق ترتيب أوراقه وتعديل طريقة لعبه المعيوبة فى الشوط الأول، وكان لهذين التغييرين مفعول السحر فى تغيير شكل وأسلوب وطريقة الأهلى، اذ انتعش أداء الفريق وشن غزوات وهجمات على مرمى الزمالك من العمق ومن الطرفين أسفرت عن نجاح ياسر ابراهيم فى تعديل النتيجة والتعادل بهدف لكل فريق.

على الجانب الأخر، فالثعلب الفرنسى كارتيرون لم يقف مكتوف الأهلى لتهرب المباراة منه، لكنه فى المقابل أجرى تغييرات لتنشيط فريقه واستغلال الاندفاع الهجومي للاعبى الأهلى، فسحب زيزو وأوباما اللذين ظهر عليهما الاجهاد الشديد ودفع بمحمد اوناجم وكاسونجو ليعدل فى مراكز اللاعبين ويصبح بن شرقى اللاعب رقم 10 بينما تألق اوناجم فى الجناح الأيمن وهو ما قلب الموازين وأعاد الفريق الأبيض إلى المباراة بعدما كادت أن تعلو كفة الأحمر، وينجح الأبيض فى تسجيل هدفين متتاليين لمصطفى محمد وحسام فيصل ليحسم الزمالك أغلى 3 نقاط هذا الموسم ويلحق بالغريم التقليدى أول هزيمة هذا الموسم.