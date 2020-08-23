شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر بعجد السقوط بثلاثية: مش خايف على أفريقيا ومليش في السويشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن فريقه ادي النصف الأول من الدوري بشكل ممتاز ، مؤكداً إنه غير قلق على خسارة بطولة افريقيا ، وتابع فايلر انه لا ينظر للوشيال ميديا ولا يعتقد ان لاعب مثل محمد هاني من الممكن ان يتأثر بالاعلام او السوشيال ميديا ، وعن عدم اعتماده علي الناشئين مقارنه بالزمالك ، قال فايلر :"الأبيض تسنى له الدفع بالناشئين بسبب تقدمه في النتيجه ولكننا كنا متأخرين وبالتالي الاعتماد علي الناشئين يعد أمر غير منطقي.

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وأكد المدير الفني للأهلي علي شعوره بالأحباط بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف ، مُشدداً أن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد قبل ان يتراجع اداء فريقه، وتابع فايلر أن الخسارة بهدفين أو بثلاثة أهداف لا تفرق كثيراً، مؤكداً أن فريقه حاول العودة للمباراة ولكن لم يحالفه التوفيق خاصة وان مروان محسن اهدر فرصة هامة خلال نهاية المباراة ، وعن ارتدائه تيشرت ابيض في مواجهة الزمالك وهو اللون المعتاد للفريق الأبيض قال فايلر :"قمت بتغيير اجاي لانه لم يؤدي بشكل جيد في الشوط الأول ..لم ارتدي اللون الأبيض للتأثير نفسيا علي المنافس ولكني ارتدي الألوان التي احبها".

وفاز فريق الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري ، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم ، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.