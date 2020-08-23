شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال وزير الرياضة عن الاستثمار الرياضى والأهلى والزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الاستثمار الرياضى كيان كبير جاد لا يمكن أن نختصره في موضوع أو عقد احتراف لاعب، موضحا أنه يتضمن إدارة أصول مرتبطة بالرياضة، بجانب أنه مرتبط بتصنيع العملة الصعبة التي نستورد بها، لافتا إلى أن الاستثمار الرياضى جزء منه كرة القدم.

وأضاف الدكتور أشرف صبحى، خلال حواره ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن كرة القدم بدأت بشكل كبير في شراء الأندية وإدارتها في الكرة، متابعا: آل فايد بدأوا بشكل مبكر في شراء نادى في إنجلترا، وبعدها بدأت دول عربية تدخل وتشترى أندية وتشترى لاعبين وتبيع، مثل شراء نادى مانشستر سيتى".

وتابع وزير الشباب والرياضة: "التجربة في مصر سوق مفتوحة نتركها بحدود معينة، وهناك جذب في السوق الرياضى المصرى"، موضحا أن هناك استثمارا حكوميا لمراكز الشباب وصل إلى 50%، وتم إدخال القطاع الخاص في تطوير مراكز الشباب، حيث يقلل من تكلفة تطوير مراكز الشباب، فقط يبنى القطاع الخاص حمام سباحة في مركز الشباب أو ملاعب أو دار مناسبات، موضحا أن حجم الاستثمارات وصل إلى مليار و213 مليون جنيه خلال عامين، بجانب 800 مليون جنيه حق انتفاع لمراكز الشباب، وهذا أعطى ثقة للقطاع الخاص، وتم عمل 260 مشروعا خلال الفترة الراهنة.

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واستطرد وزير الشباب والرياضة: "نادى النادى مشروع ناجح، وهناك مشروع قومى للموهوبين والناشئين، حيث ننزل محافظات مصر، وهناك خبراء من كليات التربية الرياضية ومدربون متخصصون ونقوم باختيار شخصيات ونضعها في مراكز رياضية، ويتم تطوير ألعاب مثل ألعاب قوى وسلاح وجودو وألعاب كثيرة، ومنها ألعاب جماعية مثل كرة اليد والاسكواش.

وبشأن المشاحنات الدائمة بين جماهير الأهلى والزمالك، قال الدكتور أشرف صبحى: "المشاحنات موجودة، والسوشيال ميديا زادت منها، حيث أخرجت تلك المشاحنات من الشارع والبيت الواحد إلى السوشيال ميديا، باعتبار مواقع التواصل وسائل إعلام سريعة، وتسمح لكل شخص يقول رأيه على السوشيال، ونتمنى أن تنتهى مثل هذه الأشياء بشكل سريع".

وتابع وزير الشباب والرياضة: "لعبت كارتيه في الأهلى سنة ثم أكملت في الزمالك، وخلال عملى بالزمالك قمنا بمذكرة تفاهم بين الأهلى والزمالك، وكانت نسب تذاكر من مباريات الزمالك تذهب إلى الأهلى، وأى ضيف يأتي من الخارج يزور الأهلى وكذلك يزور الزمالك، ونتمنى أن تعود هذه الروح وندفع الآن في هذا الموضوع".