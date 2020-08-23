شكرا لقرائتكم خبر عن جنون زملكاوى ومؤمن زكريا حاضر بعد هدف مصطفى محمد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الفرح الشديد على لاعبى الزمالك والبدلاء والجهاز الفنى والادارى والطبى بعد تسجيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض هدف التقدم للأبيض فى شباك محمد الشناوى حارس الاهلى، ليتقدم الأبيض 2-1 فى القمة رقم 120. افراح الزمالك مصطفى محمد على طريقة مؤمن زكريا Advertisements افراح الزمالك مصطفى يخلع القميص مصطفى محمد على طريقة مؤمن الزمالك

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