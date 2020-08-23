شكرا لقرائتكم خبر عن "غرور" فايلر يُفجر بركان الغضب في الأهلي بعد ثلاثية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت هزيمة الأهلي من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري بركان الغضب في القلعة الحمراء ضد فريق الكرة وتحديداً السويسري رينيه فايلر المدير الفني وبعض لاعبي الفريق.

هزيمة الأهلي كشفت أخطاء كثيرة أرتكبها فايلر خلال الفترة الماضية على الصعيد الفني ولم يناقشه فيها أحداًً من مسئولو النادي يأتي في مقدمتها إصراره على الإستعانة ببعض اللاعبين الذين لا يصلحون للعب كرة القدم في فريق كبير كالأهلي أمثال مروان محسن ومحمد هاني وجيرالدو وأيمن أشرف.

ومن أهم أخطاء فايلر حالة الغرور التي يعيش فيها المدير الفني حيث يرفض الاعتراف بخطأ سياسته في بعض الأمور الفنية وعدم قدرته على منح الفرصة لبعض الناشئين رغم أن هناك أكثر من ناشئ حصل على فرصة تدريب مع الفريق خلال الفترة الماضية أمثال محمد فخري وعربي بدر ولم يفعل فايلر مثلما فعل كارتيرون في الزمالك الذى منح الفرصة في مباريات الزمالك الأخيرة لأكثر من ناشئ أمثال أسامة فيصل صاحب الهدف الثالث في قمة الليلة.

Advertisements

فايلر مازال يُعاند أيضاً بسبب عدم استعانته ببعض أصحاب المواهب المعروفة في الفريق أمثال صالح جمعة فالمدير الفني لم ينجح في تأهيل اللاعب طوال هذه الفترة الماضية كما أن المدير الفني لم ينجح في تأهيل لاعبيه معنوياً لمباراة الليلة وكأنه لا يعرف أهمية قيمة مباريات الزمالك بعدما خسر القمة الثانية بعدما خسر السوير المحلي من الزمالك أيضاً في فبراير الماضي.

لا يعترف فايلر بأخطاؤه في الاهلي ويُصر على تكرار أخطاؤه الساذجة في الأمور الفنية بشكل بات يُهدد مستقبل الفريق في بطولة أفريقيا وهو ما جعل ثورة الجماهير تتفاقم ضد "غرور" المدرب السويسري الذى بتات يحتاج وقفة من جانب إدارة النادي قبل فوات الأوان .

فاز فريق الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري ، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم ، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.