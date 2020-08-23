شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. القائم الأيمن يحرم الأهلى من التعادل أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرم القائم الأيمن للزمالك النادى الأهلى من تحقيق هدف التعادل في المباراة المقامة بينهما بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى .

جاءت الكرة من كرة من الجانب الأيمن للسنغالى اليو بادجى مهاجم الاهلى مررها للأنجولى جيرالدو الذى قام بتمريرها سهلة لمحمد مجدى قفشة الذى قام بتسديد الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن وتخرج على الجانب الأيسر .

وإنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حالياً بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

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جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين ولم تستغل فترة "جس النبض" طويلاً وبدأ الأهلي بشكل هجومي أكثر من الزمالك الذى أنحصر في وسط ملعبه ليترك الفرصة للأهلي الذى نشط عن طريق قفشة وبادجي وأجاي وكاد بادجي يُسجل هدف مُبكر في الدقيقة الخامسة بعدما إرتقى لأعلي وسدد برأسه أرتضمت بالقائم وواصل الأهلي ضغطه وأستحوذ على مجريات المباراة قبل أن يتعرض حمدي فتحي للأصابة ويتلقي العلاج ويستكملال المباراة بعدها يقود حازم أمام هجمة خطرة وأهدر بادجي فرصة أخرى للتسجيل بعدما سدد برأسه لكن أبوجبل تألق ووسط هجوم الأهلي رد الزمالك بهدف في الدقيقة 13 عن طريق أحمد سيد "زيزو" الذى تلقي تمريرة جيدة من بن شرقي أسكنها في شباك الشناوي.

تراجع أداء الأهلي بشكل واضح بعد هدف الزمالك ونشط الأخير وتبادل لاعبيه الكرة في وسط ملعب الأهلي مُستغلاً سرعات زيزو بن شرقي وأوباما وحازم أمام وسط هدوء وتراجع واضح من جانب الأهلي.

محاولات الأهلي جاءت على فترات مُتباعدة عن طريق بادجي الذي سدد أكثر من كرة ومعه عمرو السولية وسدد الثنائي أكثر من كرة تصدى لها أبوجبل وتعرض حازم إمام لأصابة بسيطة تلقي العلاج منها إستكمل المباراة.

لم يتغير الحال كثيراً في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول في ظل التراجع الواضح للأهلي لعدم وجود قوة هجومية لاسيما في ظل تراجع مستوى أكثر من لاعب في الأهلي أمثال على معلول وقفشة ، ونال محمد هاني بطاقة صفراء للخشونة مع محمد عبد الشافي ، كما نال ديانج بطاقة صفراء للخشونة مع حمدي الونش مدافع الزمالك وإستمرت السيطرة الهجوية الخطرة للزمالك إلى أن إنتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.نقطة.