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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزمالك يحقق فوزا مستحقا على الأهلي 3-1 فى القمة 120 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
حقق الزمالك فوزا مستحقا على الأهلي 3-1 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد القاهرة ضمن الجولة 21 لبطولة الدوري .
وتقدم الزمالك بهدف سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 13، ثم تعادل ياسر إبراهيم للأهلي في الدقيقة 62، ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 71، قبل أن يختتم أسامه فيصل أهداف الزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، علما بانه سيتم خصم ثلاث نقاط منه بنهاية الموسم ، كعقوبة موقعه عليه عقب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي في فبراير الماضي.
وتوقف رصيد الأهلي عند 56 نقطة في صدارة الترتيب.
وهذه هي الخسارة الأولى للأهلي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 18 مباراة والتعادل في مباراتين، فيما أصبح هذا الفوز هو الثاني عشر للزمالك هذا الموسم مقابل التعادل في ست مباريات والخسارة في ثلاث.
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