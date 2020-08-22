شكرا لقرائتكم خبر 54 يوما على بداية الموسم دون تسمية الناقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

من ينقل المسابقات السعودية؟ طرحت الكراسة في 16 يونيو 2020

أقفل باب تقديم الكراسة في الأول من يوليو 2020

تم تمديد باب الطلبات إلى 6 يوليو 2020

نحو 68 يوما مضت على فتح باب التقديم أمام الشركات

نحو 48 يوما مضت على قفل باب التقديم بدءا من فترة التمديد

54 يوما تبقت على بداية الموسم الرياضي الجديد السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مضى أكثر من شهرين على إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طرح كراسة الإنتاج والنقل التلفزيوني، وأقل من شهرين على قفل باب التقديم أمام الشركات المحلية والدولية المتنافسة على مسابقات كرة القدم (كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري المحترفين وكأس السوبر) للموسم المقبل 2020-2021. وتبقى نحو 54 يوما فقط على انطلاقة الموسم الجديد، فيما لا تزال هوية الناقل الرسمي للمسابقات مجهولة. وأعلن اتحاد القدم في 16 يونيو الماضي عن بداية التقديم للشركات الراغبة في المنافسة على إنتاج المنافسات السعودية قبل أن يقفل باب التقديم في مطلع يوليو الماضي. وعلى الرغم من قرب انطلاق الموسم الجديد الذي تقرر أن يبدأ في 16 أكتوبر المقبل، وأهمية الإعداد الأمثل له وإكمال الإجراءات المتعلقة بنقل العربات والمعدات بالإضافة للإجراءات المتعلقة بشؤون الإنتاج قبل وقت كاف من انطلاق الموسم المقبل، إلا أن اتحاد الكرة لم يفصح حتى الآن عن الشركات المتنافسة للحصول على عقد إنتاج ونقل المسابقات، كما يلقي الضوء على أبرز المستجدات في هذا الملف الهام الذي سبق لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الحديث عنه، مؤكدا أنه تم تعديل كراسة إنتاج الدوري ليتم طرحها قبل بداية الموسم المقبل وسيتنافس عليها الجميع، مشيرا إلى أن الأهم هو ضمان جودة النقل التي تليق بحجم ومسمى الدوري (دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 54 يوما على بداية الموسم دون تسمية الناقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.