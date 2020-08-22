شكرا لقرائتكم خبر لقاء السحاب الأوروبي.. لقب سادس للبايرن أم أول لسان جيرمان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجذب العاصمة البرتغالية لشبونة اليوم أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة لقاء السحاب الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا

ويسعى سان جيرمان منذ سنوات إلى التتويج باللقب للمرة الأولى، فيما يطمح بايرن للقب سادس.

وتشهد المباراة مواجهة من نوع خاص بين مجموعة من أبرز المهاجمين، حيث يقود سان جيرمان أغلى لاعبين في العالم وهما البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي، حيث انتقلا إلى الفريق قبل سنوات بمقابل إجمالي بلغ نحو 400 مليون يورو.

وفي المقابل، يقود البولندي الخطير روبرت ليفاندوفسكي هجوم بايرن ميونخ كما يلعب إلى جواره الخطيران توماس مولر وسيرج نابري.

ويرغب مدربا الفريقين الألمانيان توماس توخيل (سان جيرمان) وهانزي فليك (بايرن) في أن تتسم المباراة بالطابع الخططي أكثر منه بالهجوم المتبادل والمستمر.

ومع استئناف المسابقة قبل أيام بإقامة الأدوار النهائية بنظام دورة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة، شق سان جيرمان طريقه بجدارة إلى النهائي بالفوز على أتالانتا الإيطالي 2 - 1 بدور الثمانية ثم على لايبزج الألماني 3-0 في المربع الذهبي.

وفي المقابل، استأنف بايرن المسابقة بالفوز على تشيلسي الإنجليزي إيابا 4 - 1 والتأهل بالفوز 7 - 1 في مجموع المباراتين ثم اكتسح برشلونة 8 - 2 بدور الثمانية وفاز على ليون الفرنسي 3-0 في المربع الذهبي.

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ومنذ تأسس النادي قبل 50 عاما، أحرز سان جيرمان 40 لقبا في البطولات المحلية، كما فاز بلقب كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس في 1996 ولكن لم يحقق لقب دوري الأبطال.

ويبدو أن مفتاح النجاح لسان جيرمان هذا الموسم كان تحوله أخيرا إلى الأداء الجماعي على عكس ما كان عليه في السنوات القليلة الماضية التي كان الاعتماد فيها على أسلوب الأداء الفردي.

وتخلى نجم الفريق، البرازيلي نيمار عن عيوب الماضي وتحول إلى لاعب يقدس اللعب الجماعي ليصبح على بعد خطوة واحدة من الفوز باللقب والتخلص من ظلال الأرجنتيني ليونيل ميسي التي حاصرته خلال فترة اللعب بجواره في برشلونة منذ 2013 وحتى 2017 قبل الانتقال إلى سان جيرمان.

وكان نيمار فاز باللقب مع برشلونة في 2015.

أما بايرن ففاز بجميع المباريات العشر التي خاضها في البطولة وسجل فيها 42 هدفا مقابل 8 أهداف هزت شباكه.

ورفع مهاجمه ليفاندوفسكي رصيده إلى 55 هدفا بمختلف البطولات هذا الموسم ومن بينها 15 هدفا يتصدر بها قائمة هدافي البطولة، كما أصبح على بعد هدفين من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها أي لاعب في موسم واحد بالبطولة، وهو الرقم المسجل باسم لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس حاليا، البرتغالي كريستيانو رونالدو، برصيد 17 هدفا.