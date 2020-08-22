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النصر يغري كيم بثلاثة ملايين يورو

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- بواسطة أيمن الوشواش - أغرى مسؤولون في نادي النصر مدافع نادي جيونبوك الكوري الجنوبي كيم جين سو (28 عاما) بمضاعفة عقده مع ناديه الحالي مرتين. ولا يزال النادي الكوري يفاوض اللاعب من أجل البقاء رغم دخوله الفترة الحرة الشهر الماضي.

وقدم النصر عرضا مغريا للاعب مقابل تخليه عن إغراءات ناديه في تجديد عقده الذي سيضاعف له عقده الحالي الذي يصل إلى مليون يورو كأجر سنوي كأغلى لاعب كوري يلعب في الدوري المحلي.

وأشارت أنباء إلى أن النصر عرض على اللاعب مبلغ 3 ملايين يورو.

من جهة ثانية، أبلغ النصر لاعبه البرازيلي جوليانو بعدم الرغبة في استمراره مع الفريق في الموسم الجديد، على أن يبحث عن لاعب آخر أقل قيمة مالية من قيمة عقد جوليانو الذي يعد أغلى اللاعبين المحترفين من حيث القيمة السوقية بدوري الأمير للمحترفين، حيث تصل إلى 11 مليون يورو.

وكان النصر عاود تدريباته الاعتيادية أمس بعد تمتع اللاعبين بالراحة ليوم عقب الفوز على التعاون 4-1 في الجولة الـ26 للدوري. ويستعد الفريق لمواجهة العدالة الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ27.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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