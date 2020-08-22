راتب باقري يعري الاتحاد الإيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال تقرير صحفي إن الاتحاد الإيراني لكرة القدم غير قادر على دفع راتب مرشحه لمنصب مساعد المدير الفني للمنتخب.

وحسب صحيفة «خبر ورزشي» الإيرانية الرياضية الصادرة أمس، فإن الإيراني كريم باقري، كان يمثل بالنسبة للاتحاد أول اختيار لشغل منصب مساعد المدرب الكرواتي دراجان سكوسيتش، وقد قبل باقري الترشيح أيضا.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد أبلغ باقري بأنه لن يستطيع دفع راتبه بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الإيراني كان يأمل في أن يطلب اللاعب السابق المحبوب من الجماهير، راتبا أقل بسبب الأزمة، لكن باقري رفض ذلك.