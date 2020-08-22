زيوريخ وتيفنتي يطلبان سانوجو والأحمدي من الاتحاد

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وينتظر أن تعلن إدارة الاتحاد موافقتها على العرض، خاصة وأنها تبحث عن طوق نجاة لتخفيف الأعباء المالية لاسيما مع القيمة العالية لإجمالي عقد اللاعب من رواتب ودفعات ومقدم العقد.
وتواصل إدارة النادي حاليا دفع نصف رواتب سانوجو بالتعاون مع النادي الصربي طوال فترة إعارة اللاعب التي ستنتهي بنهاية الموسم الحالي.
وتبقى في عقد اللاعب مع الاتحاد موسم ونصف الموسم، حيث تم التعاقد معه في يناير 2018 قادما من نادي يونج بويز السويسري لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.
من جهة أخرى أكد المدير الرياضي لنادي تيفنتي الهولندي يان ستريور، قدرة المحترف المغربي في صفوف فريق الاتحاد كريم الأحمدي على العطاء عاما أو عامين آخرين.
وقال إن ناديه سيتصل بالأحمدي للوقوف على رأيه الأخير في العودة إلى اللعب مع الفريق مقابل راتب معقول، فيما طالب اللاعب في حال عودته، أن يتولى منصبا بفريق شباب النادي بعد اعتزاله.
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