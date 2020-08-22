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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي القادمة



يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الجونة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 23 من عمر الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الأهلي تغلب على الجونة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور الأول من الموسم الحالي.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في التاسعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري.

جدير بالذكر أن مباراة الدور لم تلعب بسبب انسحاب الزمالك واعتماد فوز الأهلي اعتباريا بنتيجة 2/0 وفقا للائحة.

موعد مباراة الأهلي القادمة



نصح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى فريقه بعدم ترك مساحات للاعبى الزمالك خلال مباراة الفريقين المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، وتحدث فايلر مع لاعبى الأهلى عن أهم مزايا الزمالك، وهى السرعة والمهارة الفردية لأكثر من لاعب فى الفريق الأبيض، أمثال يوسف أوباما وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد وزيزو، وهو ما يتطلب تركيزاً شديداً من جانب لاعبى الأهلى وقدرتهم على فرض رقابة صارمة على الزمالك فى القمة المرتقبة.

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وأكد المدير الفنى للأهلى على لاعبيه ضرورة اللعب من لمسة واحدة، ومن أهم نصائح فايلر للاعبى الأهلى فى "المراجعة الأخيرة" قبل ساعات من القمة عدم الوقوف فى الملعب حال فقدان الكرة، فلابد أن يتحرك جميع اللاعبين بالكرة ودون كرة لزيادة الضغط على المنافس بجانب التركيز أمام مرمى الزمالك لاستغلال الفرص التى تُتاح للفريق.

ويؤمن رينيه فايلر بضرورة تأمين خط الوسط فى مباراة الزمالك لذا قرر المدرب السويسرى الاعتماد على ثلاثة لاعبين فى خط الوسط لإيقاف القوة الهجومية الواضحة للزمالك، المُتمثلة فى بن شرقى ومصطفى محمد وأوباما وأحمد سيد زيزو، وينوى المدير الفنى للأهلى الدفع بالثلاثى حمدى فتحى وديانج وعمرو السولية فى خط الوسط، على أن يكون للسولية دور هجومى فى الأوقات التى يتقدم فيها الأهلى للأمام.

وحسم المدير الفنى للنادى للأهلى التشكيل الذى سيخوض به مباراة الزمالك ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الزمالك، كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هانى، على معلول، آليو ديانج، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى "قفشة"، جونيور أجاى وآليو بادجى.

موعد مباراة الأهلي القادمة



استعد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لمباراة الأهلى بخوضه لأربع مباريات فى بطولة الدورى بعد استئنافه أمام المصرى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب، حيث حقق الأبيض الفوز خلالهم على المصرى والمقاصة وتعادل مع الاتحاد ونادى مصر وأشرك خلالهم المدرب الفرنسى 26 لاعبًا.