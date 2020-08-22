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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 22-8-2020 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها فوز فريق الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري ..سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم ، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري.

مصطفي محمد لعب 16 مباراة ، وساهم في 6 اهداف ، سجل 5 اهداف ، وصنع هدف وحيد.

احمد زيزو لعب 15 مباراة ، ساهم في 8 اهداف ، سجل 5 اهداف ، وصنع 3 اهداف اخرين. اشرف بن شرقي لعب 13 مباراة ، ساهم في 5 اهداف ، سجل هدف وصنع 4 اهداف اخرين

كشف عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي أن هناك العديد من لاعبي الفريق يتفائلون بعم "حارث"، عامل غرف الملابس بالقلعة الحمراء، ويسألونه عن توقعاته للفريق قبل كل مباراة، وأضاف السولية في تصريحات لقناة الأهلي، خلال الفيلم الوثائقي الذي عرضته القناة قبل قليل عن عم "حارث": هناك العديد من اللاعبين يتفائلون بعم "حارث"، بعضهم يجلس بجواره على الدكة ويسأله "هنعمل ايه النهاردة وتوقعاتك للماتش إيه"، في لاعيبة بتتفائل أنه بيختار لهم الجزم اللي هتلعب بيها الماتش، مثلاً مؤمن زكريا كان قبل الماتش يمسك جزمتين ويقوله اختاري واحدة فيمسك واحدة ويقوله دي..خلاص هتجيب جول النهاردة".