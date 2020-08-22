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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 22-8-2020 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها فوز فريق الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري ..سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم ، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري.
مصطفي محمد لعب 16 مباراة ، وساهم في 6 اهداف ، سجل 5 اهداف ، وصنع هدف وحيد.
احمد زيزو لعب 15 مباراة ، ساهم في 8 اهداف ، سجل 5 اهداف ، وصنع 3 اهداف اخرين.
اشرف بن شرقي لعب 13 مباراة ، ساهم في 5 اهداف ، سجل هدف وصنع 4 اهداف اخرين
كشف عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي أن هناك العديد من لاعبي الفريق يتفائلون بعم "حارث"، عامل غرف الملابس بالقلعة الحمراء، ويسألونه عن توقعاته للفريق قبل كل مباراة، وأضاف السولية في تصريحات لقناة الأهلي، خلال الفيلم الوثائقي الذي عرضته القناة قبل قليل عن عم "حارث": هناك العديد من اللاعبين يتفائلون بعم "حارث"، بعضهم يجلس بجواره على الدكة ويسأله "هنعمل ايه النهاردة وتوقعاتك للماتش إيه"، في لاعيبة بتتفائل أنه بيختار لهم الجزم اللي هتلعب بيها الماتش، مثلاً مؤمن زكريا كان قبل الماتش يمسك جزمتين ويقوله اختاري واحدة فيمسك واحدة ويقوله دي..خلاص هتجيب جول النهاردة".
الزمالك ضد الأهلي.. جميع أهداف آخر 10 مباريات في القمة بجميع البطولات
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علق محمد الدعيع حارس الهلال، والمنتخب السعودي السابق، على مباراة القمة بين الزمالك والأهلى التي ستقام في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى في إطار الجولة 21 من الدوري الممتاز.
اعتذر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي عن التواجد في قمة الزمالك و الأهلي اليوم في اللقاء المقرر له التاسعة مساء اليوم بإستاد القاهرة في الجولة الـ21 للدوري الممتاز .
وعلم " الخليج 365 " أن مؤمن زكريا اعتذر عن فكرة تواجده في قمة الزمالك و الأهلي اليوم ، بعد مطالبة الكثيرين بتكريم اللاعب وإقامة ممر شرفي له ، بسبب الحالة الصحية الموجود عليها اللاعب منذ فترة .
أصدر نادى بيراميدز بيان للتعقيب على الأخبار التى يتم تداولها فى الأيام الأخيرة عن دخول النادى فى مفاوضات مع أكثر من لاعب وجاء نص البيان كالتالى : "أكد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذى لنادى بيراميدز أن كل ما يتردد عن دخول الإدارة فى مفاوضات مؤخرا مع لاعبين ومدربين مرتبطين بعقود مع أنديتهم فى الدورى المصرى غير صحيح، مشددا على أن كل تلك التكهنات لا أساس لها من الصحة وتدخل تحت طائلة الشائعات، وأن النادى واضح فى تعاملاته مع جميع الأندية ويرفض الزج باسمه فى أخبار لا تمت للواقع بصلة وهدفها استدعاء روح المؤامرة على أندية كبيرة بعينها بغرض الوقيعة مع الأندية المصرية التى يقدرها نادى بيراميدز جميعا.
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