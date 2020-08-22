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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة



يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في التاسعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري.

جدير بالذكر أن مباراة الدور لم تلعب بسبب انسحاب الزمالك واعتماد فوز الأهلي اعتباريا بنتيجة 2/0 وفقا للائحة.

موعد مباراة الزمالك القادمة.. اعتذار مؤمن



اعتذر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي عن التواجد في قمة الزمالك و الأهلي اليوم في اللقاء المقرر له التاسعة مساء اليوم بإستاد القاهرة في الجولة الـ21 للدوري الممتاز .

واعتذر مؤمن زكريا عن فكرة تواجده في قمة الزمالك و الأهلي اليوم ، بعد مطالبة الكثيرين بتكريم اللاعب وإقامة ممر شرفي له ، بسبب الحالة الصحية الموجود عليها اللاعب منذ فترة .

أكد اللاعب لمسئولي اتحاد الكرة بعد إجراء اتصالات معه بناء على طلب من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة و اتصالات من وليد العطار المدير التنفيذي للتجهيز لإقامة إحتفالية مصغرة له قبل إنطلاق المباراة ، إلا أن اللاعب اعتذر بسبب ظروفه الصحية.

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موعد مباراة الزمالك القادمة.. نصائح فايلر



نصح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى فريقه بعدم ترك مساحات للاعبى الزمالك خلال مباراة الفريقين المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، وتحدث فايلر مع لاعبى الأهلى عن أهم مزايا الزمالك، وهى السرعة والمهارة الفردية لأكثر من لاعب فى الفريق الأبيض، أمثال يوسف أوباما وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد وزيزو، وهو ما يتطلب تركيزاً شديداً من جانب لاعبى الأهلى وقدرتهم على فرض رقابة صارمة على الزمالك فى القمة المرتقبة.

وأكد المدير الفنى للأهلى على لاعبيه ضرورة اللعب من لمسة واحدة، ومن أهم نصائح فايلر للاعبى الأهلى فى "المراجعة الأخيرة" قبل ساعات من القمة عدم الوقوف فى الملعب حال فقدان الكرة، فلابد أن يتحرك جميع اللاعبين بالكرة ودون كرة لزيادة الضغط على المنافس بجانب التركيز أمام مرمى الزمالك لاستغلال الفرص التى تُتاح للفريق.

ويخوض الفريقان المباراة بدافع الفوز لأسباب مختلفة ، فالأهلي يسعى للثأر بعد هزيمته من الزمالك في السوبر المحلي اذي أُقيم خلال فبراير الماضي بالأمارات بركلات الجزاء الترجيحية ويرغب الأهلي ايضاً للفوز من أجل قطع خطوة كبيرة نحو حسم بطولة الدوري المُفضلة له ، فيما يهدف الزمالك للفوز من أجل إحياء الفرص الصعبة نحو الفوز بلقب الدوري وتأكيد تفوقه على الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأخير على حساب الأحمر ويعلم كل فريق أن الفوز الليلة بمثابة بطولة خاصة تُضاف إلى دولاب بطولات كلاها لذا ستكون قمة الليلة مُشتعلة وساخنة بين قطبي الكرة المصرية ، ويُدير قمة اليوم الحكم الكرواتي ، ايڤان بيبك ، ويدخلها الأهلي مُتربعاً على قمة جدول المسابقة برصيد 56 نقطة فيما يأتي الزمالك ثانياً بـ39 نقطة.

موعد مباراة الزمالك القادمة.. تعديل عقود علاء وحامد



استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك علي تعديل عقدي محمود علاء وطارق حامد لاعبا الفريق ماديا، وذلك بعد المجهود الذي يقدمه الثنائي مع الفريق منذ انضمامهما ، وكذلك لتعويضهما عن العروض التي تلقوها مؤخرا للانتقال الي اندية أخرى في الصيف المقبل، وسيعقد مرتضي منصور رئيس الزمالك جلسة مع الثنائي عقب انتهاء مباراة القمة المقرر لها السبت المقبل، ليتم خلالها تمديد عقود اللاعبين وتعديلها ماديا.