القمة 120.. مصطفى محمد يتقدم للزمالك بصاروخية عالمية فى شباك الأهلى

جدة - عمرو شويل سجل مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، الهدف الثانى للفريق الأبيض، بتسديدة رائعة سكنت شباك أحمد الشناوى، حارس الأهلى، فى الدقيقة 72، ليعلن تقدم الزمالك 2/1 فى القمة 120، الجارية الآن على ملعب استاد القاهرة.

وشهدت القمة 120 تفوق الزمالك على الأهلي في معظم أوقات المباراة مستغلا حالة الارتباك في صفوف الأهلي في ظل الازمة التي يعاني منها الأحمر بسبب النقص في الأطراق، بخلاف عدم التمركز الجيد لخط دفاع الأهلي خاصة الظهيرين محمد هاني وعلي معلول.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين ولم تستغل فترة "جس النبض" طويلاً وبدأ الأهلي بشكل هجومي أكثر من الزمالك الذى أنحصر في وسط ملعبه ليترك الفرصة للأهلي الذى نشط عن طريق قفشة وبادجي وأجاي وكاد بادجي يُسجل هدف مُبكر في الدقيقة الخامسة بعدما ارتقى لأعلي وسدد برأسه ارتطمت بالقائم وواصل الأهلي ضغطه وأستحوذ على مجريات المباراة قبل أن يتعرض حمدي فتحي للإصابة ويتلقى العلاج ويستكمل المباراة بعدها يقود حازم أمام هجمة خطرة وأهدر بادجي فرصة أخرى للتسجيل بعدما سدد برأسه لكن أبوجبل تألق ووسط هجوم الأهلي رد الزمالك بهدف في الدقيقة 13 عن طريق أحمد سيد "زيزو" الذى تلقي تمريرة جيدة من بن شرقي أسكنها في شباك الشناوي.

وشهد الشوط الأول العديد من المشاهد والملامح الفنية لعل أبرزها:

انتفاضة حمراء في أول 10 دقائق



كانت الأفضلية للأهلي في أول 10 دقائق بسبب الانتشار الجيد داخل الملعب ومحاولة الاستحواذ على الكرة، وهدد مرمى الزمالك في كرتين خطيرين عن طريق اليو بادجي الذي سدد رأسيتين متقنتين الأولى ارتطمت بالقائم وخرجت بعيدا عن المرمى والثانية حولها محمد أبو جبل إلى ركلة ركنية، قبل أن تتحول الخطورة للفريق الأبيض.

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استغلال تقدم الظهيرين



استغل الزمالك تقدم ظهيري الأهلي محمد هاني وعلي معلول في اللعب في ظهريهما عن طريق الاستفادة من سرعات أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو، وهو ما ظهر في هدف المباراة الأول بعدما استغل بن شرقي تقدم هاني وانطلق بالكرة في الجبهة اليسرى للزمالك ولمح بعينيه تمركز زيزو الجيد ومرر كرة بينية له أسفرت عن تسجيل هدف التقدم.

معاناة أجنحة الأهلي



عانى جناحا الأهلي من أزمة نقص عددي واضحة وهو ما دفع فايلر للدفع بأفشة في الجبهة اليمنى في الوقت الذي لم يستطع اللاعب القيام بدور صانع الألعاب والجناح في آن واحد، وحاول فايلر معاونته عن طريق الدفع باليو ديانج معه في هذا المركز ولكن إحساس ديانج بالمكان الذي لم يلعب فيه من قبل حرمه من التألق في المركز الجديد، وأهدر على الأهلي عدة فرص من هذه الجبهة.

رأسيات بادجي تقلق الأبيض



اعتمد الألي على تقديم الكرات العرضية من وسط الملعب أو الأطراف وإرسالها إلى اليو بادجي الذي أجاد تنفيذها بفضل طوله الفارع، وقدرته على استقبال الكرة أفضل من المدافعين، وهو ما دفع الفريق الأبيض لمراقبته في الكرات الثابتة بلاعبين وليس لاعب واحد للحد من خطورته في الارتقاء واستقبال الكرة.