حوار ودي بين شيكا والجوكر بالقمة 120

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جدة - عمرو شويل دار حوار ودي بين محمود عبد المنعم شيكابالا نجم الزمالك واحمد فتحي لاعب بيراميدز بين شوطي مباراة القمة 120 والتي تجمع الأهلي والزمالك على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري.

وتواجد شيكابالا في مقصورة الصحفيين فيما تصادف مرور فتحي ليري شيكابالا ويدور بينهما حوار ودي.

يدخل فريق الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما فريق الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

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وحقق فايلر بصمة هائلة مع الأهلي منذ توليه المسئولية بدأها بالتتويج بلقب السوبر المصري ثم اعتلاء صدارة الدوري المصري برصيد 56 نقطة وبفارق 17 نقطة عن الزمالك أقرب منافسيه على الدرع، بخلاف قيادة المارد الأحمر نحو الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بخلاف تطوير الأداء الهجومي للأهلي الذي نجح في تسجيل 52 هدفا على مدار الموسم ولم تستقبل شباكه سوى 5 أهداف فقط.

على الجانب الآخر، أعاد كارتيرون التوازن لأداء الزمالك بعد فترة من التراجع تحت قيادة الصربي ميتشو، ونجح في تحسين نتائج الفارس الأبيض وقيادته للتتويج بلقبي السوبر المصري والإفريقي في أسبوع واحد قبل توقف الدوري، بخلاف قيادته نحو الصعود إلى الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، بخلاف الاستقرار على القوام الأساسي للفريق الأبيض القادر على صناعة الفارق في أي مباراة.



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