شكرا لقرائتكم الزمالك يعرض الأهلي لخسارته الأولى بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألحق الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي أول خسارة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بالفوز عليه 3-1 في مباراة قمة مثيرة بدون جماهير في استاد القاهرة اليوم السبت.

واستعاد الزمالك المركز الثاني من بيراميدز ورفع رصيده إلى 42 نقطة وقلص الفارق مع الأهلي المتصدر إلى 14 نقطة بعد 21 مباراة.

وتفوق الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي للمباراة الثانية على التوالي بعد فوزه في مباراة السوبر المحلية بركلات الترجيح في فبراير الماضي قبل توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأثارت المباراة الأولى بين الفريقين هذا الموسم جدلا كبيرا، إذ لم يذهب الزمالك إلى الملعب وأرجع ذلك إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت في ذلك اليوم. وانتظر الأهلي على أرض الملعب قبل أن يعلن الحكم انتهاء المباراة لعدم حضور الزمالك ليعتبر الاتحاد المصري الزمالك مهزوما وقرر خصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم وهي العقوبة التي قرر الزمالك الطعن عليها.

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ووضع أحمد سيد (زيزو) الزمالك في المقدمة في الدقيقة 13 عندما تلقى تمريرة عرضية من المغربي أشرف بنشرقي ليتابع الكرة من مدى قريب في شباك محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي.

وكاد أن يتقدم الأهلي قبلها في أول عشر دقائق لكن ضربة رأس السنغالي أليو بادجي ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الزمالك ولم تجد من يتابعها.

وأدرك ياسر إبراهيم التعادل للأهلي في الدقيقة 62 عندما تابع ضربة رأس ارتدت من محمد أبوجبل حارس الزمالك ليسدد من مدى قريب نحو المرمى لترتطم الكرة في رأس المدافع محمود علاء وتسكن شباك فريقه.

وسجل المهاجم الشاب مصطفى محمد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 71 عندما استقبل تمريرة عرضية من قائده حازم إمام على صدره واستدار بجسده ليتخلص من رقيبه ويسدد مباشرة بيسراه في مرمى الشناوي.

ونجح البديل الشاب أسامة في فيصل في جعل النتيجة 3-1 للزمالك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أرسل بنشرقي تمريرة عرضية لمواطنه المغربي محمد أوناجم إثر هجمة مرتدة ليمررها إلى فيصل المندفع من الخلف ليضع الكرة في المرمى بسهولة.