حصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 62 نفذها علي معلول داخل منطقة جزاء الزمالك لتسقط أمام المرمى مما أدى لوجود حالة من اللغط بين اللاعبين ليستغلها ياسر إبراهيم ويضعها داخل الشباك معلنًا عن هدف تعادل الأهلي.
وتمكن اللاعب مصطفى محمد من التقدم لناديه الأبيض بهدف في الدقيقة 71 بعدما تلقى تمريرة عالية من حازم إمام ،وحصل على بطاقة صفراء لخلع القميص أثناء الاحتفال.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتقدم في القمة والنتيجة «الزمالك 2-1 الأهلي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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