الزمالك يتقدم في القمة والنتيجة «الزمالك 2-1 الأهلي»

حصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 62 نفذها علي معلول داخل منطقة جزاء الزمالك لتسقط أمام المرمى مما أدى لوجود حالة من اللغط بين اللاعبين ليستغلها ياسر إبراهيم ويضعها داخل الشباك معلنًا عن هدف تعادل الأهلي.

وتمكن اللاعب مصطفى محمد من التقدم لناديه الأبيض بهدف في الدقيقة 71 بعدما تلقى تمريرة عالية من حازم إمام ،وحصل على بطاقة صفراء لخلع القميص أثناء الاحتفال.