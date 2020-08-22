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الأهلي يحرز هدف التعادل في لقاء القمة أمام الزمالك

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بدأت أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك والأهلي التي تقام ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من عمر الممتاز، وتمكن الأهلي من احراز هدف التعادل .


وتمكن الزمالك خلال الدقائق الـ 45 الأولى من التفوق بهدف نظيف أحرزه لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 من عمر المباراة عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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