الأهلي يحرز هدف التعادل في لقاء القمة أمام الزمالك

بدأت أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك والأهلي التي تقام ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز، وتمكن الأهلي من احراز هدف التعادل .



وتمكن الزمالك خلال الدقائق الـ 45 الأولى من التفوق بهدف نظيف أحرزه لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 من عمر المباراة عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء.