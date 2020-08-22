انتهاء الشوط الأول من لقاء القمة بتقدم الزمالك بهدف على النادي الأهلي

أطلق الحكم الدولي الكرواتي إيفان بيبيك صافرة انتهاء أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والأهلي التي تقام ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز
وتمكن الزمالك خلال الدقائق الـ 45 الأولى من التفوق بهدف نظيف أحرزه لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 من عمر المباراة عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
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