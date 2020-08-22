أول ظهور لـ «ابن النادي» رمضان صبحي بعد رحيله عن الأهلي

في أول ظهور له عقب رحليه عن النادي الأهلي، للانضمام إلى الفريق الإنجليزي بعد نهاية إعارته وسط أنباء انضمامه إلى بيراميدز.

ظهر لاعب نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، رمضان صبحي، في أحد المنتجعات بالساحل الشمالي.

وفضل رمضان صبحي الانضمام لبيراميدز، ورفض الاستمرار مع الأهلي، بعد نهاية إعارته والرحيل إلى النادي الإنجليزي بعدما تلقى عرضًا من بيراميدز، بالحصول على مبلغ 90 مليون جنيه، خلال 3 سنوات.