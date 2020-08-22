شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ومحمد صبحى يؤازران الزمالك أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في استاد القاهرة الدولي من أجل مساندة الزمالك في مواجهة القمة أمام النادي الأهلي، ويغيب شيكابالا عن المباراة بسبب الإيقاف بعد أحداث لقاء السوبر المصري، كما حضر محمد صبحي الحارس الثالث للفريق المباراة من المدرجات لمؤازرة الزمالك بعد استبعاده من قائمة المباراة.



شيكابالا ومحمد صبحي

فيما حضر أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك ومعه اللواء علاء مقلد وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح أعضاء مجلس الزمالك، لمقصورة استاد القاهرة لمساندة الزمالك في مباراة الأهلي التى انطلقت فى تمام التاسعة ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري، فيما حضر من مجلس الأهلي كل من محمد سراج ومحمد الجارحي، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي ، وخالد بيبو مدير قطاع الاشئين.

كما حضر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني وايمن طاهر مدرب الحراس المباراة لمتابعة اللاعبين ومراقبة مستواهم في القطبين.

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وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة امام الأهلي وجاء علي دكة البدلاء في تشكيل الزمالك كل من : محمود جنش وحسام عبد المجيد ، ومحمد عبد الغني ، وحسام اشرف ، أسامة فيصل ، عمر السعيد ، كاسونجو ، اسلام جابر ، اوناجم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي وسط الملعب فرجاني ساسي وطارق حامد، امامهما احمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ويوسف أوباما، ومصطفي محمد مهاجم صريح.

وغادر الزمالك فندق الإقامة مستقلا حافلته فى السابعة مساء اليوم، السبت، متوجها إلى استاد القاهرة الدولى، حيث دخل فريق الزمالك معسكر القمة بالأمس، فى أحد الفنادق القريبة من الاستاد استعدادا لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى الممتاز، والتى تأتى بعد استئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى توقف لفترة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلى فى قمة الدورى المقبلة، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على هذا المركز لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثالث بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى حيث حصد الفريقين 39 نقطة، بعدما خاض الأبيض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الرابع برصيد 37 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى، بعدما تصدر الأهلى الترتيب بفارق واسع من النقاط حيث احتل المركز الأول برصيد 56 نقطة.