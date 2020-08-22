شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الزمالك يواصل الضغط على الأهلي بعد التقدم بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حالياً بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري مازالت النتيجة تقدم الزمالك بهدف نظيف.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين ولم تستغل فترة "جس النبض" طويلاً وبدأ الأهلي بشكل هجومي أكثر من الزمالك الذى أنحصر في وسط ملعبه ليترك الفرصة للأهلي الذى نشط عن طريق قفشة وبادجي وأجاي وكاد بادجي يُسجل هدف مُبكر في الدقيقة الخامسة بعدما إرتقى لأعلي وسدد برأسه أرتضمت بالقائم وواصل الأهلي ضغطه وأستحوذ على مجريات المباراة قبل أن يتعرض حمدي فتحي للأصابة ويتلقي العلاج ويستكملال المباراة بعدها يقود حازم أمام هجمة خطرة وأهدر بادجي فرصة أخرى للتسجيل بعدما سدد برأسه لكن أبوجبل تألق ووسط هجوم الأهلي رد الزمالك بهدف في الدقيقة 13 عن طريق أحمد سيد "زيزو" الذى تلقي تمريرة جيدة من بن شرقي أسكنها في شباك الشناوي.

تراجع أداء الأهلي بشكل واضح بعد هدف الزمالك ونشط الأخير وتبادل لاعبيه الكرة في وسط ملعب الأهلي مُستغلاً سرعات زيزو بن شرقي وأوباما وحازم أمام وسط هدوء وتراجع واضح من جانب الأهلي.

محاولات الأهلي جاءت على فترات مُتباعدة عن طريق بادجي الذي سدد أكثر من كرة ومعه عمرو السولية وسدد الثنائي أكثر من كرة تصدى لها أبوجبل وتعرض حازم إمام لأصابة بسيطة تلقي العلاج منها إستكمل المباراة.





















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