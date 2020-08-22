شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية بالدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز، ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هانى، على معلول، آليو ديانج، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى "قفشة"، جونيور أجاى وآليو بادجى ، فيما يضم تشكيل الزمالك ، كلاً من : محمد أبو جبل ، حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، فرجاني ساسي وطارق حامد، أحمد سيد زيزو ،أشرف بن شرقي ،يوسف أوباما، ومصطفي محمد ، ويُدير قمة اليوم الحكم الكرواتي ، ايڤان بيبك ، ويدخلها الأهلي مُتربعاً على قمة جدول المسابقة برصيد 56 نقطة فيما يأتي الزمالك ثانياً بـ39 نقطة.

في الأهلي ، تبدو الظروف صعبة للغاية بسبب لعنة الغيابات التي فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية الحمراء فقد واجه الفريق "هوجة" غيابات بالجملة يأتي في مقدمتهم ، محمود متولي الذي أُصيب في مباراة أسوان الأخيرة بقطع في الرابط الصلبي ومعه أحمد الشيخ الذى أُصيب في الكاحل خلال المباراة ذاتها بجانب المُصابين محمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات الذى أجرى جراحة "فتاق" قبل عدة أشهر ، بجانب إيقاف محمود عبد المنعم كهربا ورحيل رمضان صبحي فيما أعلن الجهاز الفني جاهزية الأنجولي جيرالدو للمباراة ، ويعول السويسري رينيه فايلر المدير افني للأهلي في مباراة الليلة على نفس الأوراق الرابحة ويأتي في مقدمتها وليد سليمان وعلى معلول وديانج والسولية وقفشة ومعهم آليو بادجي الذى بدأ يدخل فورمة المباريات الفترة الماضية .

أما في الزمالك، اختتم الفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تدريباته الأخيرة على ملعبه، في التاسعة من صباح أمس، الجمعة، ثم توجه الفريق إلى دخول معسكره المغلق بالتجمع الخامس، استعدادا لخوض الديربى وركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك خلال المران الأخير، على بعض الجُمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها خلال لقاء القمة مع التأكيد على غلق المساحات أمام لاعبى الأهلى والعمل على ترابط خطوط الفريق الأبيض طوال المباراة مع التأكيد على ضرورة التركيز الشديد حتى صافرة الحكم الذى حذر كارتيرون، اللاعبين، من الاحتكاك معه بأي شكل خلال سير اللقاء والتركيز في المباراة فقط لتحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير البيضاء.





















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