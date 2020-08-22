شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة..الزمالك يتقدم على الأهلي بهدف نظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حالياًُ بإستاد اقاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري بتقدم الزمالك بهدف نظيف، .جاءت بداية الباراة حماسية من جانب الفريقين ولم تستغل فترة "جس النبض" طويلاً وبدأ الأهلي بشكل هجومي أكثر من الزمالك الذى أنحصر في وسط ملعبه ليترك الفرصة للأهلي الذى نشط عن طريق قفشة وبادجي وأجاي وكاد بادجي يُسجل هدف مُبكر في الدقيقة الخامسة بعدما إرتقى لأعلي وسدد برأسه أرتضمت بالقائم وواصل الأهلي ضغطه وأستحوذ على مجريات المباراة قبل أن يتعرض حمدي فتحي للأصابة ويتلقي العلاج ويستكملال المباراة بعدها يقود حازم أمام هجمة خطرة وأهدر بادجي فرصة أخرى للتسجيل بعدما سدد برأسه لكن أبوجبل تألق ووسط هجوم الأهلي رد الزمالك بهدف في الدقيقة 13 عن طريق أحمد سيد "زيزو" الذى تلقي تمريرة جيدة من بن شرقي أسكنها في شباك الشناوي.









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