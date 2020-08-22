رياضة | خليفة كاسيميرو يصدم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خليفة كاسيميرو يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي الجدل حول مستقبله، حيث أكد النجم الشاب إستمراره في صفوف الفريق الفرنسي في الموسم المقبل.

وأشارت شبكة تلي فوت الفرنسية إلى أن كامافينجا البالغ من العمر 17 عامًا جذب إهتمام العديد من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد الإسباني، حيث أن الملكي يضع اللاعب على أولويات أهدافه في الصيف المقبل.

وقال كامافينجا في تصريحات لشبكة Telefoot الفرنسية :" لا يزال أمامي عامين في عقدي مع رين لذا سأستمر في الفريق الموسم المقبل".

واختتم كامافينجا تصريحاته قائلاً:"إهتمام الأندية لم يجعلني أتغير، إنها كرة القدم، هناك دائما أشياء صحيحة وأخرى كذبة".