رياضة | قمة الزمالك والأهلي في الشوط الأول بيضاء بهدف "زيزو"

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قمة الزمالك والأهلي في الشوط الأول بيضاء بهدف "زيزو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الزمالك على غريمه الأهلي في الشوط الأول بهدف دون رد، وذلك في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ فريق الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد أبو جبل وأمامه حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد "زيزو" وفي الهجوم مصطفى محمد.

أما الأهلي فبدأ المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" وفي الهجوم جونيور أجاي وأليو بادجي.

بادر الأهلي بالهجوم مبكرًا حيث سدد متوسط الميدان المالي أليو ديانج كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 5 حرم القائم الأيمن لمحمد أبو جبل الأهلي من إحراز الهدف الأول، بعدما تصدى لرأسية رائعة من السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر، الذي تلقى تمريرة رائعة من ياسر إبراهيم.

ورد الزمالك على كرة بادجي الخطيرة بهجمة في منتهى الخطورة بعدما سقط حمدي فتحي في وسط ملعب الأهلي دون تدخل من أحد لينطلق يوسف أوباما باتجاه منطقة جزاء الفريق الأحمر ويمرر كرة عرضية لكن كرته لم تجد من يحولها إلى هدف في الدقيقة 7.

وسقط حازم إمام على حدود منطقة جزاء الأهلي من الناجية اليمنى بعد تدخل من المالي أليو ديانج لم يتردد حكم المباراة الكرواتي إيفان بيبيك في احتسابها لينفذها أحمد سيد زيزو لكن دفاع الأهلي أبعد الكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 12 مرر محمد مجدي "أفشة" كرة عرضية رائعة من الناحية اليمني ليقابلها أليو بادجي بضربة رأسية رائعة لكن أبو جبل حارس الزمالك أنقذ مرماه بطريقة رائعة.

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وفي الدقيقة 13 ومن هجمة منظمة مرر أشرف بن شرقي الكرة رائعة إلى أحمد سيد "زيزو" الذي وضع الكرة بسهولة داخل الشباك مسجلًا الهدف الأول لأصحاب القميص الأبيض.

بعد هدف الزمالك أتيحت فرصة للسنغالي أليو بادجي لكنه تسرع في الكرة وسددها ضعيفة بعيدة عن مرمى أبو جبل حارس الزمالك.

ومرر علي معلول الكرة من الناحية اليسرى في الديقة 16 لكنها مرت بسلام على دفاعات الزمالك الذي أبعد الكرة قبل وصولها إلى محمد مجدي "أفشة" وتضيع فرصة للفريق الأحمر، ليسدد أفشة كرة قوية لكنها لم مرت بعيدة عن مرمى أبو جبل.

واستمر بحث لاعبو الأهلي عن هدف التعادل حيث سدد عمرو السولية المنطلق كرة قوية في الدقيقة 21 لكن محمد أبو جبل كان في الموعد وتصدى للكرة ببراعة وأبعدها عن مرماه.

وانطلق المالي أليو ديانج في الدقيقة 23 من وسط الملعب ومرر الكرة ناحية اليسار إلى أليو بادجي الذي مرر الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن محمود "الونش" أبعد الكرة عن بعيدة عن منطقة جزاء فريقه.

وسدد يوسف أوباما كرة قي الدقيقة 35 لكنها ارتطمت بأقدام مدافعي الأهلي وتحولت إلى ركلة ركنية نجح دفاع الأهلي في التعامل معها وإبعادها عن مناطق الخطورة.

وحصل عمرو السولية على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 38 على حدود منطقة جزاء الزمالك، بعد تدخل قوي من طارق حامد نفذها علي معلول أعلى عارضة محمد أبو جبل وتضيع فرصة للفريق الأحمر في إدارك التعادل.

وحصل محمد هاني على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 45 بعد عرقلته ليوسف أوباما، لم يتردد حكم اللقاء إيفان بيبيك في إشهار البطاقة لظهير أيمن الأهلي.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق كوقت بدل من الضائع ليحصل أليو ديانج على البطاقة الصفراء الثانية وينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف..