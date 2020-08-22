رياضة | نجم بايرن ميونخ: استعدادنا لمباراة باريس سان جيرمان مثل أي مباراة في البطولة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بايرن ميونخ: استعدادنا لمباراة باريس سان جيرمان مثل أي مباراة في البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوشوا كيميتش نجم نادي بايرن ميونخ الألماني أن فريقه استعد لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا مثلما يستعدوا لأي مباراة عادية.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان غدا الأحد ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كيميتش في المؤتمر الصحفي لمباراة باريس سان جيرمان منذ قليل: " استعددنا لنهائي دوري أبطال أوروبا مثل أي مباراة أخرى في البطولة، ليس هناك تغييرات كثيرة، يمكنك بالفعل قول إن الأجواء جيدة، والجميع يتطلع إلى المباراة".

وتابع: " لم ألعب نهائي دوري الأبطال من قبل، وهو ما يجعل ترقبي هائلاً، دوري الأبطال هو أهم مسابقة للأندية، لقد كنت أتطلع لمباريات كهذه خلال طفولتي، الكأس والنشيد، هذه البطولة لديها شيء سحري خاص بها".

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وأضاف: " في عامي الخامس مع بايرن ميونخ وصلنا أخيرًا إلى النهائي، الآن نريد الفوز بهذا اللقب، ستكون مباراة متوازنة، نحن وباريس سان جيرمان، من أفضل الفرق التي تستحق اللعب في هذا النهائي".

وواصل: "في أي مركز سألعب؟ أتوقع أن ألعب كظهير أيمن غدًا لكن التشكيلة غير معلومة بعد، لذلك نحن ننتظر".

وأكمل: " نيمار ومبابي؟ أنهما سريعان بالطبع، لذا يجب أن نكون حذرين، لأن إيقاع اللعب ربما سيكون أسرع مما واجهناه في المباريات الأخرى، لكنني لا أعتقد أننا سنركن للدفاع أمامهما".

وأستمر: " مواجهة باريس سان جيرمان في 2017؟ لقد تغير الفريقان كثيرًا منذ ذلك الحين، لا يمكن المقارنة على هذا الأساس".

واختتم كيميتش حديثه قائلا: "هانزي فليك؟ تمكن من الوصول إلى الفريق بسرعة كبيرة، أنه يحترم ويقدر الجميع، الجانب الإنساني لديه عظيم".