رياضة | توخيل يُعلن جاهزية نجم باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر توخيل يُعلن جاهزية نجم باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان عن مباراة فريقه غدًا أمام بايرن ميونيخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

توخيل قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"بايرن ميونخ له افضلية تاريخية ولكن نحن ايضاً نادي كبير ولا نفكر في الإحصائيات التاريخية".

وأوضح :"فيراتي جاهز لمباراة الغد لكننا سنرى التشكيل الأنسب للمباراة، كما أن مبابي جاهز أيضا لكنه لا يستطيع لعب 120 دقيقة".

وأضاف :"نحن نجهز أنفسنا في كل المباريات بنفس الطريقة ، لا يوجد الكثير لأغيره".

وزاد :"نحن نحترم الفريق الخصم مهما علا أو قل شأنه، يجب أن نفرض طريقتنا وأسلوبنا على أي منافس".

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وواصل :"نعرف أن بايرن ميونيخ سيلعب بنفس الأسلوب غداً، وسنوجد أسلوبنا وطريقتنا الخاصة".

وأشار :"لن ننظر للتاريخ وكم نهائي خاضه بايرن، كل هذه لن تفيد غداً؛ نحن وصلنا النهائي عن جدارة واستحقاق وأثبتنا أحقيتنا بذلك.

وأوضح :"لن نسعى للعب 30 دقيقة حتى نفرض أسلوبنا، بل سننتهج ذلك منذ البداية وسنثبت ذلك".

وأردف :"تحدثت مع كيلور نافاس بحكم خبرته في لعب النهائيات، أردت منه الحديث مع بقية زملائه وتوجيههم وتحفيزهم لبذل الأفضل".

وزاد:"حن نتمتع بثقة كبيرة بالنفس، نثق من إمكاناتنا ولابد أن تُعطى للاعبين الحرية حتى يقدموا كل ما لديهم".

وأردف :"بايرن ميونيخ فريق عظيم، ولكن نعرف مكامن الخلل لديهم وهي تفاصيل صغيرة قد تغير كل أحداث اللقاء".