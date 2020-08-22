رياضة | لافتة رائعة من ساسي ومعلول قبل مباراة القة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لافتة رائعة من ساسي ومعلول قبل مباراة القة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الثنائي التونسي علي معلول وفرجاني ساسي لاعبا الأهلي والزمالك على تعزية الكرة التونسية في وفاة حمادة العقربي الذي توفي في الساعات القليلة الماضية.

وقام الثنائي بارتداء قميص مدون عليه صورة العقربي وكتب عليها "وداعا حمدي العقربي".

ويلتقي الزمالك بغريمه الأهلي حاليا على ستاد القاهرة الدولي في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق الأحمر مباراة اليوم وهو في المركز الأول برصيد 56 نقطة جمعهم من الفوز في 18 مباراة والتعادل في مباراتين، فيما يخوض الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.